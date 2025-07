Due moto rubate recuperate e restituite ai proprietari dalla polizia

Un 21enne ed 19enne sono stati denunciati per ricettazione dagli agenti del commissariato di Nesima dopo essere stati trovati a bordo di due moto rubate sul lungomare di Catania, nei pressi di San Giovanni li Cuti. In un caso, l’intervento è scaturito dalla segnalazione giunta alla sala operativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: moto - rubate - recuperate - restituite

Pavia, furto nel parcheggio dell'ospedale: rubate due moto dopo la caduta in pista - Pavia, 25 maggio 2025 - I ladri hanno approfittato di una caduta in pista per rubare due moto fuori dall'ospedale.

Catania, 2 moto rubate recuperate a S.G. Li Cuti grazie al Gps: denunciati 2 giovani pregiudicati - ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato a Catania. Due giovani catanesi, di 21 e 19 anni, sono stati denunciati per ricettazione dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a bordo di due motocicli rubati nel tratto di lungomare di San Giovanni Li Cuti, a Catania.

Braccia rubate Vai su X

Due moto rubate recuperate e restituite ai proprietari dalla polizia; Catania, in tre mesi recuperate dalla guardia di finanza 32 auto e due moto rubate; Rubavano moto e scooter, quattro arresti della Polizia.

Palermo, rubano una moto: decine di passanti bloccano gli agenti mentre cercano di arrestarli - Due agenti sono rimasti feriti, e uno di loro è stato medicato in ospedale ... Secondo msn.com

Bari, rubano in farmacia ma c’è il video. La proprietaria ... - La proprietaria: “Restituite tutto o vado in caserma” di Erika Cuscito ... Segnala bari.repubblica.it