Due alpinisti bloccati sul Monte Rosa sotto la Capanna Margherita

Complesso intervento di salvataggio di due alpinisti sul Monte Rosa.Ieri sera, domenica 27 luglio, intorno alle 21 due alpinisti hanno lanciato un allarme dalla Cresta Signal, circa 100 metri di dislivello sotto al rifugio Capanna Margherita. I due, stanchi e bloccati a causa del meteo, non.

