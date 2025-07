Drone gregario e caccia intelligente | ecco lo sciame da battaglia contro Kim

Lavori in corso in Corea del Sud per l'implementazione di un particolare sistema aereo senza pilota di nuova generazione progettato per volare insieme al caccia KF-21 Boramae. L'obiettivo del drone? Rafforzare, o meglio espandere, le capacitĂ di combattimento dell'Aeronautica militare di Seoul attraverso l' interazione uomo-macchina. Un video appena pubblicato dalla Korea Aerospace Industries (KAI) mostra una missione di combattimento aereo concettuale che prevedeva il KF-21 come scorta a una formazione di droni stealth lanciati da un velivolo da trasporto. Nella simulazione, quattro droni, denominati "gregari senza pilota", accompagnavano il caccia, identificando e attaccando i bersagli nemici, mentre il citato KF-21 operava da una distanza di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Drone gregario e caccia intelligente: ecco lo “sciame da battaglia” contro Kim

In questa notizia si parla di: drone - caccia - gregario - intelligente

Abbatte un drone, revocato porto d’armi ad uso caccia a un irpino - Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione a provvedimento di revoca del Questore di Avellino della licenza di porto di fucile uso caccia ad un cittadino arianese trentasettenne precedentemente denunciato all’Autorità giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose.

Drone gregario e caccia intelligente: ecco lo “sciame da battaglia” contro Kim; PELE: ecco il gregario robotico per i droni da ricognizione USA; FH-97A, ecco come la Cina sfida gli Usa nel dominio aereo con i droni gregari.

Drone gregario e caccia intelligente: ecco lo “sciame da battaglia” contro Kim - 21 e droni stealth in missione congiunta: attacchi coordinati, IA avanzata e test al via entro l’anno. Segnala ilgiornale.it

Atterra e decolla come un razzo: ecco come funziona il nuovo tail-sitter drone - sitter drone, ovvero drone a decollo verticale con coda a terra, è stato messo alla prova nel corso di un'esercitazione di soccorso in caso di calamità tenuta nelle montagne del Sic ... Segnala msn.com