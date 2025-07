Droga pronta per lo spaccio e 7mila euro nel borsello altri 2 chili di stupefacente in casa | due 17enni e un 38enne arrestati

Erano appena usciti da un palazzo nel quartiere Zanni, ma a notare il loro muoversi frettolosamente e con fare circospetto sono stati alcuni agenti della squadra volante impegnati nei controlli sul territorio. Li hanno fermati e perquisiti: nel borsello di uno dei due, un minore di 17 anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: borsello - droga - pronta - spaccio

Vittorio Brumotti in un take away della droga a Settala: insegue i pusher e recupera un borsello pieno di cocaina - Milano, 13 maggio 2025 – Vittorio Brumotti e la sua lotta contro lo spaccio di droga non conoscono sosta.

Con il borsello imbottito di dosi in stazione, 19enne tradito dall'odore di droga e arrestato - Nella mattina di sabato 31 maggio le volanti intervenute su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata in servizio ‘Strade Sicure’ in Piazzale Marconi, hanno arrestato un 19enne egiziano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel borsello nascondeva una pistola clandestina, munizioni e droga: 20enne arrestato - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno intensificato i controlli straordinari nel quartiere Librino, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza della collettività .

Settala (MI), Brumotti recupera un borsello pieno di cocaina in un take away della droga; Droga pronta per lo spaccio: arrestati due giovani con hashish, cocaina e marijuana; Metanfetamine, ecstasy e coca: 4 ragazzi arrestati nella notte con droga e soldi.

Droga e spaccio, arrestato un pusher nel Barese. Urla e scompiglio ... - sono stati rinvenuti 2 borselli in tessuto con all’interno due confezioni in cellophane contenenti 79 dosi di cocaina, di diversa grammatura e pronte per ... Segnala quotidianodipuglia.it

Sorpreso con la cocaina. Arrestato e subito libero - Incastrato dal fiuto del cane Kevin: in tribunale patteggia un anno, pena sospesa. Si legge su msn.com