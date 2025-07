Droga armi e contanti in un’autodemolizione | 30enne arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione della Guardia di Finanza questa mattina presso un’autodemolizione situata nel territorio di Sant’Agata de’ Goti. L’intervento, condotto anche con l’ausilio dell’unitĂ cinofila, ha portato a una perquisizione accurata dell’intera area e delle persone presenti sul posto. Durante i controlli, G. L., 30 anni,  è stato trovato in possesso di 105 grammi di hashish, giĂ suddivisi in dosi, e di 8,3 grammi di cocaina, equivalente a circa trenta dosi pronte per lo spaccio. Sequestrati anche quasi 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attivitĂ illecita. Nel corso dell’operazione sono state inoltre rinvenute alcune pistole: successivi accertamenti hanno stabilito che si trattava di armi a salve, pertanto non è stata contestata alcuna ipotesi di reato in merito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

