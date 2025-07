Drink card scatena una rissa nel locale | tre persone a processo

La tessera della drink card perduta, il cassiere del locale che chiede l'intero importo delle consumazioni, l'atmosfera che improvvisamente diventa incandescente e la situazione che sfocia in una rissa. E' successo il 22 aprile del 2022 in un locale di San Fior. Protagonisti A.P., un 28enne. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

