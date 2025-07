Dramma per Julio Sergio | morto Enzo Bertagnoli il figlio 15enne dell’ex portiere della Roma

Roma, 28 luglio 2025 – Una schermata nera. Una croce bianca al centro e due date impresse sotto 2009-2025. Così Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha annunciato così su Instagram la morte del figlio 15enne, Enzo Bertagnoli. Una morte arrivata al termine di una lunga malattia. Il figlio di Julio Sergio era stato infatti colpito da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. La situazione del ragazzo era apparsa disperata nelle ultime ore. "Ho appena visitato Enzo. la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile ", aveva scritto ieri Julio Sergio. "È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l'ossigeno e, cosa più importante in questo momento, è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

