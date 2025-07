L’Italia affronterĂ Cuba ai quarti di finale della Nations League di volley femminile: l’appuntamento è per mercoledì 30 luglio (ore 09.00) a Ningbo (Cina), localitĂ che ospiterĂ la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni del Mondo si presenteranno agli atti conclusivi dopo aver infilato dieci vittorie su dodici incontri disputati nella fase preliminare, conclusa al secondo posto alle spalle del Brasile. Gli azzurri affronteranno la settima classificata in una partita da dentro o fuori per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra la Francia e la Slovenia, mentre dall’altra parte del tabellone il Brasile incrocerĂ la Cina e il Giappone se la dovrĂ vedere con la Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Cuba, Nations League volley 2025: orario quarto di finale, programma, streaming