Dove vedere in tv Bellucci-Gaston oggi ATP Toronto 2025 | orario programma streaming

Inizia da una sfida non priva di insidie la stagione sul cemento americano di Mattia Bellucci. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Montreal, primo dei due Masters 1000 in preparazione all’Open degli Stati Uniti, il giocatore italiano affronta il francese Hugo Gaston, numero 126 del ranking ATP. Il tennista lombardo rientra in campo dopo il buon torneo disputato a Wimbledon, avventura conclusa con l’eliminazione al terzo turno con la sconfitta contro il britannico Cameron Norrie. I due contendenti si trovano faccia a faccia per la prima volta in carriera. Bellucci punta a ritrovare gli automatismi che ad inizio stagione lo hanno portato a raggiungere il miglior risultato con la semifinale nel torneo ATP di Rotterdam. 🔗 Leggi su Oasport.it

