Dove piove forte oggi in Emilia Romagna e quali sono le zone più a rischio

Bologna, 28 luglio 2025 – Il maltempo e l'aria fredda sono arrivati, i golfini sono stati estratti dall'armadio e chi è in vacanza in Romagna cerca mete alternative alla spiaggia. Ma a preoccupare gli esperti è il tardo pomeriggio e la serata di oggi, soprattutto nelle zone costiere. Perché è arrivato il maltempo. "Tutto nasce da una discesa di aria fredda in quota che andrà a isolare una depressione sul Mediterraneo, una configurazione classica per piogge insistenti e temporali anche su zone solitamente più riparate", spiega Luca Lombroso. Il termometro resterà bassissimo, per essere l'ultima settimana di luglio: "Potremmo avere massimo di 18 o 20 gradi, ossia tra i 10 e 12 gradi sotto alla media: ai limiti di diventare uno dei pomeriggi più freddi di fine luglio ".

