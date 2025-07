Douglas Luiz Juventus svolta nel futuro del brasiliano | sta spingendo ora per quella destinazione! La scelta del centrocampista

prossimo all’addio. Douglas Luiz ha scelto la sua destinazione per la prossima stagione, e la sua preferenza sembra essere ricaduta sull’ Everton, che è pronto a portarlo in Premier League. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Toffees sono interessati al centrocampista brasiliano ma con una formula di prestito secco, senza obbligo di riscatto. Una proposta che non soddisfa la Juve, che preferirebbe una cessione definitiva o, al limite, un prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, svolta nel futuro del brasiliano: sta spingendo ora per quella destinazione! La scelta del centrocampista

In questa notizia si parla di: destinazione - douglas - luiz - juventus

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz via dalla Juve, c’è un club in pole: spunta la possibile destinazione per il centrocampista brasiliano. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve, un club in pole. La destinazione per l’ex Aston Villa: cosa filtra sulla possibile cessione dei bianconeri.

Douglas Luiz via dalla Juventus, si fa sempre più probabile quella destinazione! Segnali adesso più positivi sul brasiliano - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juventus, si fa sempre più probabile quella destinazione! Segnali adesso più positivi sul centrocampista brasiliano: le ultime.

️#calciomercato Juventus | 🇧🇷#DouglasLuiz sempre più vicino all’addio: possibile destinazione in #PremierLeague, l’agente vola in Inghilterra a trattare. I dettagli Vai su X

Accordo chiuso con Douglas Luiz: 40 milioni alla Juventus, destinazione da non credere ULTIMA ORA https://bit.ly/4o0dpY8 Vai su Facebook

Juventus, clamoroso colpo di scena: la decisione di Douglas Luiz spiazza tutti; Calciomercato, Osimhen resta al Galatasaray. Juve, Douglas Luiz per Sancho; Juve-Aston Villa, affare fatto: via Iling-Junior e Barrenechea per 22 milioni.

Douglas Luiz al Fenerbache da Mourinho? La voce dalla Turchia e la possibile formula: Amrabat può finire alla Juventus - Douglas Luis sarebbe finito nel mirino del Fenerbache, il club turco studia la formula per convincere la Juventus. Si legge su msn.com

Cosa è successo tra Weah e la Juventus: l'affare saltato col Nottingham, il Marsiglia e le accuse dell'agente a un dirigente bianconero - Sale la tensione tra la Juventus e l'entourage di Timothy Weah, l'esterno spinge per trasferirsi al Marsiglia ma la società bianconera chiede di più ai francesi. msn.com scrive