Douglas Luiz Juve | l’esito del confronto con squadra società e allenatore dopo il rientro alla Continassa La ricostruzione di quanto accaduto oggi

Douglas Luiz Juve: come è andato il confronto con squadra, società e allenatore dopo il ritorno alla Continassa. La ricostruzione di quanto successo. Il caso Douglas Luiz è ufficialmente rientrato, ma il suo futuro resta lontano da Torino. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, il centrocampista brasiliano, dopo aver disertato i primi giorni del raduno estivo, si è presentato oggi alla Continassa e ha chiesto scusa per il suo comportamento. La società ha definito i provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, chiudendo la questione dal punto di vista formale, ma non da quello tecnico e di mercato.

