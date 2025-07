Douglas Luiz Juve il brasiliano è tornato a Torino | cosa filtra sul suo futuro e i possibili scenari nelle prossime settimane

. Tutti gli aggiornamenti. Douglas Luiz è rientrato oggi alla Continassa  dopo l’assenza ingiustificata al primo giorno di raduno del 24 luglio. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla Juventus lo scorso anno per circa 50 milioni di euro  dall’ Aston Villa, si trova ora a dover chiarire la sua posizione con la societĂ . Come riportato da Sky Sport, il giocatore har ripreso il lavoro con il gruppo, con la Juventus che intanto sta monitorando la situazione e valutando le opzioni per il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, il brasiliano è tornato a Torino: cosa filtra sul suo futuro e i possibili scenari nelle prossime settimane

In questa notizia si parla di: brasiliano - douglas - luiz - juve

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz Juve, altro messaggio di Tudor al brasiliano: cosa ha detto nella conferenza stampa pre Lazio - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve: nella conferenza stampa pre Lazio Igor Tudor ha lanciato un altro messaggio al centrocampista brasiliano.

Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» - Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» Nostalgia dell’Aston Villa.

Multa salata per Douglas Luiz Il centrocampista brasiliano, assente ingiustificato ai primi giorni del ritiro della Juventus, andrà incontro a una sanzione economica pesante Secondo La Gazzetta dello Sport, da regolamento, la multa può variare tra il 5% e il Vai su Facebook

[SkySport] Contatto Juve-Douglas Luiz: il brasiliano si unirĂ ai compagni la prossima settimana ? https://ow.ly/nflG50WvaPS Vai su X

Juventus, Douglas Luiz è rientrato alla Continassa dopo l'assenza ingiustificata; Juventus, Douglas Luiz è tornato alla Continassa: atteso incontro con la società ; Hjulmand, il prezzo dello Sporting e l'offerta della Juve: così Douglas Luiz può sbloccare l'affare.

Douglas Luiz Juventus: primo giorno terminato dopo il ritorno a Torino, il brasiliano lascia la Continassa in compagnia di McKennie – VIDEO - Douglas Luiz Juventus: primo giorno finito dopo il ritorno a Torino, il centrocampista brasiliano lascia la Continassa con McKennie – VIDEO Douglas Luiz, dopo aver saltato la prima settimana di ritiro ... Segnala juventusnews24.com

Juventus: è tornato Douglas Luiz ma c'è il caso Weah - Douglas Luiz, Dusan Vlahovic e adesso pure Timothy Weah: per la Juventus non è un inizio di preparazione semplice e sereno, anzi ci sono da gestire tre casi alla Continassa. ansa.it scrive