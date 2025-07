Douglas Luiz Juve | i bianconeri hanno deciso di sacrificare il brasiliano ma non a tutti i costi! Devono introitare quella cifra per evitare la minusvalenza

Douglas Luiz Juve: Madama vuole privarsi del giocatore, ma non può farlo per qualsiasi cifra: solo quell’ammontare vanificherebbe la minusvalenza. Stando a quanto asserisce Calcio & Finanza, Douglas Luiz è ormai in uscita dalla Juventus, e la dirigenza bianconera sta cercando una soluzione per cedere il centrocampista brasiliano. La Vecchia Signora, infatti, ha bisogno di incassare almeno 38,97 milioni di euro dalla sua cessione per evitare di registrare una minusvalenza. Douglas Luiz Juve, il brasiliano come potenziale sacrificio per sbloccare il mercato bianconero in entrata. Il centrocampista, acquistato la scorsa estata dalla Juventus in passato a una cifra che si assesta sui 50 milioni di euro, potrebbe essere uno dei sacrifici della dirigenza bianconera per alleggerire il bilancio e garantire maggiore spazio economico per nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

