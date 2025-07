Douglas Luiz e la Juve non si sono ancora chiariti per la questione del ritardo ma una cosa è certa | la società ha deciso di fare questo! La proiezione

Douglas Luiz, la Juventus non ha avuto ancora modo di appurare quanto accaduto in merito al ritardo! Tuttavia le conseguenze sono state decise. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Douglas Luiz è tornato oggi alla Continassa, sede degli allenamenti della Juventus, dopo il suo ritardo rispetto ai compagni. Tuttavia, il centrocampista brasiliano non ha avuto ancora l’ opportunitĂ di chiarire con la Juve le ragioni del suo arrivo in ritardo. La dirigenza bianconera, infatti, ha preso nota della situazione e sembra pronta a prendere provvedimenti nei confronti del giocatore, anche se al momento non sono stati specificati i dettagli delle eventuali azioni disciplinari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz e la Juve non si sono ancora chiariti per la questione del ritardo, ma una cosa è certa: la societĂ ha deciso di fare questo! La proiezione

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Juventus, Douglas Luiz si è presentato alla Continassa: la situazione; Juventus, il ritardo non giustificato costerà tra i 40 e i 120mila euro a Douglas Luiz; Juventus, i nomi per il dopo Douglas Luiz: sale un ex viola.

Stando a quanto afferma Sky Sport, Douglas Luiz, oggi, è tornato alla Continassa ma il brasiliano non ha avuto modo di approfondire con la Juventus il motivo del suo arrivo in ritardo.

Con quattro giorni di ritardo rispetto alla convocazione, il centrocampista brasiliano è ora pronto ad ...