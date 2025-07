"Abbiamo fatto vedere anche cose buone. È normale che serva un periodo di adattamento, non si può competere in Serie A all’improvviso. Non dobbiamo spaventarci, ma capire cosa manca per completare la squadra. Con la società c’è grande sinergia, siamo consapevoli che la nuova categoria impone strategie diverse e ci stiamo lavorando". Così il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha commentato il ko per 4-1 nell’amichevole di sabato contro il Torino. All’inizio del campionato manca ancora circa un mese e la società ha già ufficializzato diversi innesti. Per ultimo ecco Emil Audero che arriva dal Como in prestito con diritto di riscatto e sarà il portiere titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la sconfitta in amichevole contro il Torino. Cantiere Cremonese: occhi su Izzo, vicino Zerbin