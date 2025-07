Dopo la bufera social per l' overtourism arriva la soluzione del tornello | quanto costa

Sul Seceda, in Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, è stato riattivato il tornello, ovvero il pedaggio di 5 euro per recarsi nella 'zona dei selfie' con le suggestive e pittoresche Odle sullo sfondo. Dopo quella che sembrava una provocazione di due settimane fa, ora i contadini, proprietari dei pascoli, hanno deciso di fare sul serio. Lungo il sentiero che parte dalla vetta del Seceda – nei giorni scorsi si sono registrate code lunghissime alla stazione a valle della funivia –, c'è il tornello con un addetto che spiega e controlla. Il pedaggio è di 5 euro per tutti i turisti, italiani e stranieri, ad eccezione dei residenti e dei bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dopo la bufera social per l'overtourism arriva la soluzione del “tornello”: quanto costa

