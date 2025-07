Dopo Bridgerton Nicola Coughlan torna in tv con la serie I Am

Channel 4 ha annunciato i nomi dei protagonisti della quarta stagione della serie antologica I Am, creata da Dominic Savage. Nicola Coughlan, dopo il successo ottenuto con Bridgerton, sar√† protagonista nuovamente di una serie tv in occasione della nuova stagione del progetto antologico I Am. Channel 4 ha ora svelato il cast della quarta stagione del progetto che, in passato, ha avuto come star Kate Winslet, Letitia Wright, Lesley Manville e Samantha Morton. Il coinvolgimento di Nicola Coughlan in I Am La quarta stagione si intitoler√† I Am Helen e sar√† composta da due puntate. I protagonisti dello show britannico saranno Nicola Coughlan, in precedenza gi√† star di Derry Girls e di Bridgerton (che ha ottenuto il il rinnovo per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Dopo Bridgerton, Nicola Coughlan torna in tv con la serie I Am

