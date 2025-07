Thunder Rosa è stata ovunque durante il grande tour della AEW in Texas all’inizio di questo mese. fino a quando è sparita. Dopo aver lottato per tre sere di fila tra AEW e ROH, inclusa la Women’s Casino Gauntlet ad AEW All In: Texas, Rosa è scomparsa silenziosamente dalla TV. I fan si sono chiesti dove fosse finita, e ora finalmente arriva un aggiornamento direttamente da lei. Rosa ha condiviso un messaggio ai suoi fan tramite il suo vlog, lasciando intendere che si sta prendendo una pausa dopo una settimana estenuante. Thunder Rosa riflette sul tour e si ferma: Possibile infortunio?. Il suo tono suggeriva un esaurimento sia fisico che emotivo, e non ha escluso un infortunio: “Ciao, Thunder Army. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dopo AEW All In: Texas, Thunder Rosa si prende una pausa: “Mi merito un po’ di riposo”