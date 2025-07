Donna in fin di vita dopo l' aggressione 44enne arrestato per tentato omicidio

Attimi drammatici nel pomeriggio di domenica, 27 luglio, nel quartiere di Santa Viola, dove una donna è stata ridotta in fin di vita dopo un'aggressione brutale all'interno della sua abitazione. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 44enne marocchino, ex. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: donna - vita - aggressione - 44enne

Investita da una bicicletta a Brescia: una donna di 39 anni lotta tra la vita e la morte - Brescia, 10 maggio 2025 – Una donna di 39 anni che stava camminando è stata investita da una bicicletta in città a Brescia.

Forza di una donna 18 luglio: Bahar cambia vita - anticipazioni sulla soap la forza di una donna in onda il 18 luglio su canale 5. Le puntate della serie La forza di una donna continuano a coinvolgere il pubblico di canale 5 con colpi di scena, tensioni familiari e momenti emotivamente intensi.

Femminicida in permesso riduce in fin di vita un 50enne a Milano: si cerca un’altra vittima, è sparita una donna - È caccia all’uomo a Milano, dove un detenuto 35enne, autore di un femminicidio nel 2016, ha ridotto in fin di vita a coltellate un 51enne collega di lavoro nell’hotel Berna, dove era stato mandato in servizio dal carcere.

Aggressione a #MariaGraziaMazzola , 1 anno e 4 mesi a moglie boss Vai su X

Chi era Giovanna Brusoni, la donna uccisa dal figlio con una decina di coltellate nella sua casa a Milano; Avezzano, chiesto rinvio a giudizio per un 44enne: «Violenze su moglie e tre figli, processatelo»; Stalking nei confronti dell'ex compagna, arriva la condanna per 44enne castelvetranese.

Aggressione violenta di un ex contro una donna: intervengono tre stranieri - Lo scorso 20 maggio, a Prato, una donna è stata vittima di un vero e proprio assalto da parte del suo ex, un uomo di 35 anni residente a Pistoia. Scrive ilfattoquotidiano.it

Salva una donna da un’aggressione. Premiata agente della polizia locale - Premiata agente della polizia locale Col suo gesto ha messo al sicuro una donna vittima delle violenze dell’ex compagno, scongiurando una possibile tragedia. Secondo lanazione.it