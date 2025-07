Donald Trump bara a golf? Ecco l' aiutino del caddie che lascia cadere una pallina in una posizione più agevole quella del tycoon era nel fango - VIDEO

La pallina del tycoon era finita nel fango, da quel punto sarebbe stato molto difficile rispettare il par e continuare a giocare senza dover ricorrere a colpi supplementari; il video "dell'aiutino" del caddie che lascia cadere con disinvoltura una pallina in una posizione più agevole è virale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Donald Trump bara a golf? "Ecco l'aiutino del caddie che lascia cadere una pallina in una posizione più agevole, quella del tycoon era nel fango" - VIDEO

