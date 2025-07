Donald Trump bara a golf? Così il caddie lascia cadere una pallina | il video virale

Donald Trump bara a golf? Il video del tycoon mentre gioca in Scozia sta facendo il giro del web. Dalle immagini si vede chiaramente un caddie che lascia cadere una pallina nel “rough”, un’area con erba, collocandola apparentemente in una posizione migliore per il tiro. Senza dire nulla, come se niente fosse, il presidente Usa arriva con il cart e si avvicina alla pallina. Il video poi si interrompe ma i commenti sui social sono scatenati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump bara a golf? Così il caddie lascia cadere una pallina: il video virale

