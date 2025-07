Donald e Ursula diavolo e acqua santa | i due volti dell' Occidente

Nelle storie a fumetti ci sono sia le parole, sia i pensieri. I testi di questi ultimi si distinguono dai dialoghi per la forma "a nuvoletta" del fumetto. È una trovata narrativa che genera situazioni esilaranti. E che ci appartiene: quante volte ci sarĂ capitato di dire una cosa pensando invece il suo indicibile contrario? CosĂŹ ci pare che non esista una forma migliore del fumetto per immaginare quello che Ăš successo ieri a Turnberry, nell'Ayrshire, Scozia, un'ora di auto a sudovest di Glasgow, tra due leader politici agli antipodi della natura umana: Donald Trump e Ursula von der Leyen. Lui, 79 anni, Ăš il 47esimo presidente Usa; lei, 67 anni, la decima presidente della Commissione Ue di nomina parlamentare.

Ursula e Trump, incontro domenica sui dazi: "Su invito di Donald", cosa filtra - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, volerĂ Â in Scozia domenica dove incontrerĂ Â il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Domani incontro fra Donald e Ursula. Il nodo principale: dazi su auto e acciaio - Vertice durante il viaggio in Scozia del tycoon, che ha detto: «Le possibilitĂ di un accordo con l’Europa sono 50 e 50».

L’illusione di Donald, i timori di Ursula: nell’accordo Usa-Ue sui dazi non vince nessuno - Donald Trump esulta: Ăš l’accordo commerciale “piĂč grande di sempre”. Ursula von der Leyen apre ai dazi reciproci, biglietto d’ingresso al mercato americano, per l’Unione Europea in cambio dell’abbattimento delle tariffe per Washington.

Donald punge Ursula: non sa trattare. Ma Bruxelles ha l’arma del ... - La nuova offensiva con cui il presidente Usa ha messo di nuovo l’Ue nel mirino - ilmessaggero.it scrive