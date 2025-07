Domenica In il rifiuto di Gabriele Corsi? Ecco i due nomi per Mara Venier

Dopo il no di Gabriele Corsi, Viale Mazzini è alla ricerca di due volti che possano affiancare Mara Venier a Domenica In. In un primo momento, infatti, si parlava di una conduzione corale, ma con il cambiamento di progetto, il programma sembra essere destinato a un’altra forma. Ma poi Corsi si è tirato indietro, motivando la sua scelta con il cambiamento delle linee guida artistiche del programma, che ha reso la proposta iniziale non più aderente alle sue aspettative. Così la Rai ha dovuto pensare a un piano B. I due nomi più chiacchierato a Viale Mazzini sono quelli di Enzo Miccio e Umberto Broccoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica In, il rifiuto di Gabriele Corsi? Ecco i due nomi per Mara Venier

