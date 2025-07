Domenica 3 agosto visita guidata al caseificio Parma2064 di Fidenza

Domenica 3 agosto alle ore 8:45 il caseificio Parma2064 di Fidenza apre le sue porte per una visita guidata dedicata alla scoperta del processo produttivo del Parmigiano Reggiano DOP. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con le guide esperte di Archeovea - impresa culturale della Rete. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Luchè a Monfalcone domenica 24 agosto - Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2025 della rassegna sarà  Luchè, artista fresco di un memorabile concerto allo Stadio Diego Maradona di Napoli davanti a 40 mila persone nei giorni scorsi, pronto ora a riportare il rap in giro per l’Italia con il suo “Summer Tour”, che lo vedrà protagonista sui palchi dei principali festival estivi, fra cui quello monfalconese, nel concerto in programma domenica 24 agosto  alle 21.

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. domenica 3 agosto - I  Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà  sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

Serie A, Juventus-Parma domenica, 24 agosto - Il campionato del nuovo Parma di Carlos Cuesta comincia a Torino. Juventus Stadium, domenica 24 agosto alle 20:45.

Sabato 26 luglio alle ore 11 visita guidata gratuita al Forte di Cadine! Non è necessaria la prenotazione...approfittatene! ? Il Forte nel periodo estivo resta aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, esclusi i seguenti giorni di chiusura per lavori: Dal 2 Vai su Facebook

Domenica 10 agosto torna il tour guidato al Quartiere Arcobaleno e alla Casa 770 di Milano, tra eleganti Palazzi Liberty, strade di case variopinte, giardini segreti, fontane e luoghi insoliti e curiosi. Prenota online: https://bit.ly/MilanoguidaCasa770… Vai su X

