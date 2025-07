Domani parte iter in commissione Camera su separazione carriere

Parte domani l'iter della separazione delle carriere a Montecitorio. E' previsto, infatti, in tarda mattinata, l'incardinamento in commissione Affari Costituzionali della riforma e poi se ne riparlerĂ la settimana successiva. I relatori sono il presidente della commissione Nazario Pagano (FI), Francesco Michelotti (FdI), e la leghista Simona Bordonali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Domani parte iter in commissione Camera su separazione carriere

