Documenti prego | scappa a piedi e abbandona l' auto arrestato

Fermato dai carabinieri al volante di un'auto tenta la fuga a piedi. Ma non va lontano. È successo a Perugia e i carabinieri hanno arrestato un 36enne, cittadino albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e inosservanza del divieto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Schianto all'alba, un morto e un uomo in fuga a piedi: rintracciato il proprietario dell'auto, la madre ha denunciato il furto - TOLENTINO Sulla scarpata a monte della strada, con le ruote anteriori piantate sull?asfalto, una Fiat Panda con a bordo un anziano senza vita.

Sperona l'auto della polizia e scappa: folle inseguimento (anche a piedi) e poi l'arresto - In casa aveva quasi 7mila euro e nascondeva anche 3,2 kg di eroina. Un marocchino di 44 anni è stato arrestato dalla polizia dopo un rocambolesco inseguimento a Cologno Monzese, alle porte di Monza.

Tenta la fuga con l’auto in retromarcia poi scappa piedi: ricercato arrestato a Torino Mirafiori Sud - Liberi dal servizio e appena usciti da una birreria in Mirafiori Sud, intorno a mezzanotte alcuni poliziotti hanno visto transitare a bassa velocità un’auto, che era stata segnalata nei giorni precedenti in quanto verosimilmente utilizzata per compiere reati predatori.

Roma - Incidente a Marino nella serata di lunedì 30 giugno. Un uomo al volante di una Porsche presa a noleggio ha tentato il sorpasso a tutta velocità , andandosi a schiantare contro due auto per poi fuggire. A bordo di uno dei due veicoli un 82enne, ferito in Vai su Facebook

Fermato in auto dai carabinieri, tenta la fuga a piedi: in macchina aveva la cocaina. Arrestato - viaggiava nella sua vettura quando ha dovuto interrompere la marc ... Da corrieredellumbria.it