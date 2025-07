Dj napoletano morto a Ibiza il giudice autorizza il rimpatrio della salma

La salma di Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come dj Godzi, potrà tornare in Italia. Il giudice della sezione istruttoria n.2 del Tribunale di Ibiza ha dato il via libera al rimpatrio, mentre proseguono le indagini sulla sua morte, avvenuta due sabati fa durante un intervento della guardia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dj napoletano morto a Ibiza, il giudice autorizza il rimpatrio della salma - La salma di Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come dj Godzi, potrà tornare in Italia.

Giudice autorizza trasferimento in Italia salma dj Gozdi - 2 del Tribunale di Ibiza ha autorizzato oggi il rientro in Italia della salma di Michele Noschese, il dj napoletano di 35 anni morto il 19 luglio sull'isola dell