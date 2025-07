Divorzia e beve per un mese soltanto birra | trovato morto dal figlio di 16 anni

Sconvolto dal divorzio con la moglie, per un mese ha rifiutato ogni forma di cibo "nutrendosi", soltanto la birra. Un uomo di 44 anni, Thaweesak Namwongsa, è stato trovato senza vita nella sua casa a Rayong, in Thailandia. A fare la macabra scoperta è stato il figlio di 16 anni, che ha trovato il. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anni - trovato - mese - soltanto

Bimbo di 5 anni vaga in strada a Viterbo, a casa trovato un neonato lasciato solo: la spiegazione della madre - Il bimbo di 5 anni stava vagando da solo in strada, mentre in casa era rimasto il fratello, neonato. Genitori indagati, il caso a Viterbo

Trovato morto a 53 anni, la sua auto era ferma ai lati della superstrada - Pistoia, 11 maggio 2025 – Un uomo di 53 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto alle prime luci dell’alba di stamani, domenica 11 maggio.

Dramma nel cinema, addio al grande attore: aveva solo 45 anni, trovato morto così - La scomparsa di un artista può lasciare un vuoto profondo, non solo tra i colleghi che hanno condiviso con lui il set, ma anche tra coloro che hanno incrociato, magari solo per un istante, la sua intensità sullo schermo.

Mi chiamo G., ho 39 anni e sono un uomo. E voglio dire una cosa che a noi uomini non è concesso dire: io non riesco più a vivere senza di lei. Lo so, sembra patetico. Da femmina disperata. Ma è così. Mi ha lasciato da sei mesi e io sto ancora qui, che aspetto. Vai su Facebook

Divorzia e beve per un mese soltanto birra: trovato morto dal figlio di 16 anni; Bisogno di farmacisti sempre più assillante: solo nell'ultimo mese su Linkedin 347 annunci di ricerca; Un’altra vita spezzata. Dopo lo schianto in moto il volo dentro al torrente. Trovato soltanto all’alba.