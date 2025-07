Divieti e due mesi di senso unico alternato in viale Pindaro | partono i lavori di scavo dell' Aca

Cambia per due mesi la viabilità in viale Pindaro per consentire i lavori di scavo per la realizzazione del terzo lotto dell’Acquedotto giardino in capo all’Aca relativo proprio al potenziamento degli interventi su Pescara. Dalla mezzanotte di lunedì 28 luglio e fino alla mezzanotte del 30. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: mesi - viale - pindaro - lavori

Viale XX Settembre, da Fabry il secondo furto in quattro mesi - Il bar tabaccheria Da Fabry, in viale XX Settembre, è stato svaligiato per la seconda volta in quattro mesi.

Milano, Francesco Monteleone che investì e uccise Rocio Espineza Romero in viale Serra vuole patteggiare 2 anni e 10 mesi di carcere - Milano, 15 maggio 2025 – È stato depositato l'accordo di patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per Francesco Monteleone, il 24enne che l'11 dicembre, alla guida di un tir in viale Renato Serra a Milano, sulla circonvallazione, ha travolto e ucciso, mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio semaforico con viale De Gasperi, Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna.

Quel cantiere abbandonato da mesi in viale Lazio - Nonostante varie comunicazioni inoltrate alle autorità competenti, l'area di cantiere all'angolo tra viale Lazio e via Libertà  sembra non interessare a nessuno, poiché da mesi risulta abbandonata ed inutilizzata creando pericolo e disagio per la viabilità , inoltre questo ex cantiere occupa il.

Strade pericolose a Roma: dalla Colombo all’Aurelia, così il Campidoglio ridisegna gli incroci ad alto rischio; Attraversamenti, black point, zone 30 e cuscini berlinesi. Così Roma vuole mettere al sicuro i pedoni; Masci sui lavori per la nuova strada dietro l'università : Un corridoio verde dopo 30 anni di degrado [FOTO].