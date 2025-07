Divampa un incendio nella riserva del Borsacchio | 2 ettari di verde in fumo le fiamme minacciano i nidi del Fratino

In fumo due ettari di verde nella riserva del Borsacchio a causa di un incendio divampato intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 28 luglio, nella zona nord dell’area protetta e dunque nel territorio di comune di Roseto. Nello specifico le fiamme si sono sollevate al confine dell’area protetta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Un #incendio è divampato nel primissimo pomeriggio nella parte costiera della Riserva del #Borsacchio, a nord verso #Cologna (TE). Complice il forte vento, le fiamme hanno distrutto circa 2 ettari di vegetazione retrodunale, lambendo le delimitazioni dei nidi

