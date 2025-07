Disavventura per un ragazzo a Coazze | attraversa il fiume Sangone e si ferisce a un piede complesso intervento di soccorso

Disavventura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio 2025, per un ragazzo che è rimasto bloccato nel fiume Sangone all'altezza dell'ex cartiera di Coazze, lungo via Sertorio (la provinciale 192). Il giovane si è ferito a un piede con uno spuntone in ferro che ha pestato nel letto del corso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

