Disagi a Chieti in via Riccio | auto contro un tombino sversamento di olio e traffico rallentato

Nella mattinata di oggi, in via Riccio a Chieti, un’auto è finita contro un tombino provocando uno sversamento di olio sulla carreggiata.La polizia locale è intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilitĂ , che ha subito rallentamenti per qualche ora.Non si registrano feriti e le cause. 🔗 Leggi su Chietitoday.it