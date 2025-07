Diritti umani e impegno civile | Ariano Irpino onora Francesca Albanese

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento denso di emozione e significato ha segnato la giornata al palazzetto dello sport di Ariano Irpino, dove oltre 1700 persone si sono radunate – alcune arrivate persino in pullman dal napoletano – per rendere omaggio a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. L’intera comunitĂ si è stretta attorno a lei in una vera e propria ovazione, culminata nella consegna simbolica delle chiavi della cittĂ da parte del sindaco Enrico Franza. Un gesto che ha voluto esprimere profonda gratitudine e sostegno per il suo impegno a livello internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diritti umani e impegno civile: Ariano Irpino onora Francesca Albanese

