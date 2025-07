Difesa Ue tra missili Patriot piani da 800 miliardi e dubbi sul riarmo

«Non ho ancora concordato il numero, ma ne avranno un po’ perchĂ© hanno bisogno di protezione e l’Unione europea pagherĂ , noi non pagheremo nulla», dichiara Donald Trump il 14 luglio parlando delle batterie antimissile Patriot per l’Ucraina. L’ultimo “affare” del presidente Usa, che ha annunciato l’invio alla Nato, «che pagherĂ al 100 per cento», per consegnare i vitali intercettori terra-aria a Kiev. Due giorni dopo lo stesso Trump annuncia che i primi Patriot «sono giĂ stati consegnati. Provengono dalla Germania, che provvederĂ poi a rifornirli. Gli Stati Uniti riceveranno comunque un risarcimento completo». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Difesa Ue tra missili Patriot, piani da 800 miliardi e dubbi sul riarmo

Wsj, Trump valuta invio sistema difesa Patriot all'Ucraina - La Casa Bianca sta valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot all' Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione sta valutando anche se altri Paesi possano fornire Patriot a Kiev.

I Patriot all’Ucraina, il generale: “Difesa quasi totale. Svolta per fini interni” - ?? In Ucraina aspettano i Patriot promessi da Donald Trump come l’arma di difesa letale insieme ai missili Himars e Tomahawk, vettori d’attacco.

Ucraina, domani chiamata Trump-Zelensky, sul tavolo lo sblocco dei missili di difesa Patriot in cambio di un faccia a faccia con Putin - Il dealmaker Trump potrebbe spingere Zelensky al sedersi al tavolo con l’omologo Putin, in cambio dello sblocco delle armi di difesa ferme in Polonia Una telefonata domani tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump.

Altri cinque Patriot a Kiev il prima possibile. Lo ha promesso ieri il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, alla riunione del formato Ramstein, il Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Pistorius ha confermato: “Durante il mio viaggio a Washington la Vai su Facebook

