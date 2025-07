diesel euro 5 lombardia la regione posticipa di un anno le limitazioni alla circolazione

Milano, 28 luglio 2025 - La giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che posticipa di un anno  l'applicazione delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Il rinvio, fortemente richiesto da Regione Lombardia, è in linea con le nuove disposizioni nazionali. La misura è stata approvata su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, di concerto con l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi. Sostituzione veicoli inquinanti: arrivano i fondi della Regione Lombardia. Come averli Nello specifico, il provvedimento sposta l'entrata in vigore delle restrizioni dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

