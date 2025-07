Diesel euro 5 la Lombardia ufficializza il rinvio | salvi oltre 400mila veicoli

La giunta della Regione Lombardia ha ufficialmente approvato il rinvio di un anno delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel euro 5, sposando definitivamente le nuove disposizioni nazionali che hanno modificato il quadro normativo. La delibera, proposta dall'assessore all'Ambiente e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: diesel - euro - lombardia - rinvio

Smog, stop agli euro 5 diesel a Torino e nei Comuni con più di 30.000 abitanti: da quando scatterà il blocco - Dal prossimo 1 ottobre a Torino e in tutti i Comuni con più di 30mila abitanti scatterà il divieto di circolazione per le automobili diesel euro 5.

Prezzo dei carburanti ancora in calo: la benzina self a 1,694 euro, il diesel a 1,584 - Al secondo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, si rivede il segno "più" anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi ma sono ancora in calo invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio.

Benzina sotto 1,7 euro: record dal 2021, giù anche il diesel - La benzina self scende a 1,699 euro/litro, minimo dal 2021. Prezzi in calo anche per diesel e quotazioni estere.

Rinvio del blocco ai diesel Euro 5: «Una vittoria del buon senso», esulta Fontana Il presidente della Lombardia attacca le scelte ideologiche e plaude alla decisione di Roma. Maione: «Non si combatte l’inquinamento penalizzando chi lavora» #inquinam... Vai su X

Via libera al rinvio di un anno del blocco per diesel Euro 5. Ok emendamento a dl Infrastrutture, limiti solo in grandi città #ANSA Vai su Facebook

Diesel euro 5, la Lombardia ufficializza il rinvio: salvi oltre 400mila veicoli; Diesel Euro 5 Lombardia, la Regione posticipa di un anno le limitazioni alla circolazione; Euro 5 diesel, presidente Attilio Fontana: bene rinvio blocco.

Diesel Euro 5 Lombardia, la Regione posticipa di un anno le limitazioni alla circolazione - La giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che sposta al 1° ottobre 2026 l’entrata in vigore delle restrizioni ... Riporta ilgiorno.it

Diesel euro 5, la Lombardia ufficializza il rinvio: salvi oltre 400mila veicoli - Maione: "Scelta di equilibrio per famiglie e imprese" ... Scrive leccotoday.it