Milano – Diego Dalla Palma, che si definisce “studioso di bellezza” è la persona più sincera che abbia mai intervistato. Domani sarà alla Versiliana con “Perché no?“ (il 17 settembre a Rho, il 9 marzo a Gorizia, il 14 e 15 marzo a Milano). “Io preferisco chiamarlo ‘viaggio’ piuttosto che spettacolo. Prendo spunto dal pubblico provocandolo sui temi della mia vita. Per esempio il perdono.”. A questo proposito, nel suo podcast “Vivo“ racconta che dopo molti anni il prete che abusò di lei in collegio la chiamò. “Don Ugo. Non mi aveva violentato con la forza ma con la psiche, che è anche peggio. Mi offriva protezione ma intanto mi accarezzava tra le gambe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diego Dalla Palma: “Nel sesso mai avuto limiti. Ho perdonato il prete che aveva abusato di me”