Dieci anni di Rockin’1000 La magia di mille musicisti conquista 18mila fan anche sotto l’acquazzone

Rock sotto la pioggia. O meglio, dopo la pioggia, quella che sabato sera ha ritardato di un paio d'ore l'inizio del primo dei due concerti (l'altro ieri sera) di Rockin'1000 organizzati all' Orogel Stadium Dino Manuzzi per i 10 anni dell'ormai iconico progetto nato con l'intento di convincere i Foo Fighters a venire a suonare a Cesena e poi – dopo aver raggiunto l'obiettivo – divampato conquistando una dimensione planetaria. Lo dicono i numeri che parlano di musicisti provenienti da 38 paesi in rappresentanza di tutte le generazioni, dal giovanissimo di sette anni, fino al veterano di 78. La due giorni di musica è stata organizzata nella cittĂ dove tutto è cominciato e dove Fabio Zaffagnini, che 10 anni fa ideò ciò che sembrava impossibile, è di casa.

Rockin' 1000: da Cesena al mondo in 10 anni di musica - "Che bellissimo, grazie mile". Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della "Learn to fly" suonata all'Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin' 1000 per convincere i Foo Fighters ad esibirsi in città , rimane ancora oggi (col suo senso d'ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d'affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock.

Rockin'1000, alla festa dei 10 anni brilla la stella di Francesca Michielin - C'è una nuova stella che brilla nel firmamento di ' Rockin'1000 - 10 Years Celebration', la doppia serata live che sabato 26 e domenica 27 luglio porterà all'Orogel Stadium Dino Manuzzi la rock band più grande del mondo.

"Dieci anni di Rockin’ 1000, un sogno collettivo diventato kolossal" - "Che bellissimo, grazie mile". Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della Learn to fly suonata all’Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin’ 1000 per convincere i Foo Fighters a esibirsi in città , rimane ancora oggi (col suo senso d’ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d’affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock.

Rockin' 1000 a Cesena 2025: in 18mila al primo concerto - Dopo tanta attesa per la pioggia, è andato in scena il primo dei due eventi che festeggiano i 10 anni dell'iniziativa ideata da Fabio Zaffagnini: "10 anni fa avevamo piantato un seme di fratellanza e ...

Al grande ritorno dei Rockin'1000 anche due piccoli cesenati - Tutto pronto a Cesena per la grande festa dei 10 anni dei Rockin'1000