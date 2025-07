Dialogo tra artiste per la rassegna Librincorso si parla dei luoghi dell' arte con Eleonora Mazzoni e Silvia Camporesi

Giovedì 31 luglio al Giardino Gio dell’Hotel della CittĂ in Corso della Repubblica, per la rassegna “Librincorso” è in programma l’incontro tra due artiste, la scrittrice Eleonora Mazzoni e la fotografa Silvia Camporesi, che dialogano per l'occasione “tra visibile e dicibile”, in una narrazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it