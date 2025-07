Detenuto da 8 mesi in Venezuela Alberto Trentini telefona alla madre | Spero di poterlo riabbracciare presto

Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024, è riuscito a telefonare alla sua famiglia per la seconda volta in 8 mesi. "Sono sollevata per averlo potuto sentire, spero di poterlo riabbracciare presto a casa", ha detto sua madre Armanda Colusso, dopo la telefonata con il figlio avvenuta nella serata di venerdì 25 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: detenuto - mesi - venezuela - alberto

Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse - In carcere a Caracas da sei mesi, ha potuto finalmente chiamare la famiglia per fornire rassicurazioni.

Detenuto allergico al nichel aspetta da sei mesi padelle e bollitore per cucinare in cella - Detenuto allergico al nichel chiede dei tegami speciali per cucinare in cella, ma la ditta fornitrice è in ritardo per le consegne e il magistrato di sorveglianza respinge le istanze di reclamo dell’uomo.

Il detenuto fuggito dal carcere di Barcellona, arrestato dopo tre mesi: voleva tornare in Tunisia - Arrestato ieri sera a Mazara del Vallo il tunisino Bassem Loudhaief, che aveva fatto perdere le sue il 9 marzo scorso, quando era evaso dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una breve telefonata con la famiglia riaccende le speranze di riportare presto a casa Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre otto mesi Vai su X

Sono passati otto mesi dall’arresto del cooperante e operatore umanitario Alberto Trentini, detenuto in Venezuela, senza che sia stata formulata un’accusa ufficiale a suo carico. Altrettanti mesi sono passati nel silenzio del governo e della presidente Meloni, c Vai su Facebook

Alberto Trentini detenuto da 8 mesi in Venezuela chiama la famiglia; Detenuto da 8 mesi in Venezuela, Alberto Trentini telefona alla madre: Spero di poterlo riabbracciare presto; Venezuela, Alberto Trentini riesce a telefonare alla famiglia: si apre uno spiraglio.

Detenuto da 8 mesi in Venezuela, Alberto Trentini telefona alla madre: “Spero di poterlo riabbracciare presto” - Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024, è riuscito a telefonare alla sua famiglia per la seconda volta in ... Da fanpage.it

Alberto Trentini detenuto in Venezuela: seconda chiamata alla famiglia in 8 mesi - Il 45enne cooperante di una ong è detenuto nel Paese sudamericano dallo scorso ottobre con accuse poco chiare. Scrive tg24.sky.it