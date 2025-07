descalzi a ft al 2035 ricavi da transizione come petrolio e gas

Eni prevede che i profitti derivanti dalle sue attivitĂ green e a basse emissioni di carbonio saranno al livello di quelli del petrolio e del gas entro un decennio, una scommessa ambiziosa che contrasta con il ritiro dalle rinnovabili di Shell e Bp a causa di rendimenti deludenti. E' quanto scrive il Financial Times nella sua edizione online in un lungo articolo che raccoglie anche alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato Claudio Descalzi. "Entro il 2035, l'utile operativo generato dalle nostre nuove societĂ sarĂ al livello di quello derivante da petrolio e gas, e nel 2040 sarĂ superiore", spiega Claudio Descalzi al quotidiano che ricorda come i profitti derivanti dal business petrolifero e del gas di Eni siano "ancora piĂą di dieci volte superiori rispetto a quelli dell'unitĂ di biocarburanti Enilive e della divisione rinnovabili Plenitude, le due societĂ indipendenti dedicate alla transizione energetica del gruppo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

