Il Vittoriano, Altare della Patria, da una parte. Il Campidoglio che si erge imponente ed elegante al suo fianco. Il teatro Marcello e via dei Fori Imperiali a breve distanza. In questo angolo di Capitale che è piazza Venezia, che il mondo ci invidia, il Comune di Roma lascia prevalere un indicibile degrado. Quello che dovrebbe essere il salotto buono, la cartolina per eccellenza della cittĂ , la porta d'accesso a secoli di storia e bellezza ineguagliabile, si trova in uno stato impietoso che fa a pugni con quella che è la sua inestimabile importanza, non solo storica ma anche istituzionale. Nelle immagini che sono state girate nei giardini di Piazza Venezia, che guardano sull'Altare della Patria, il degrado si mostra nelle sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Degrado e sporcizia ai piedi del Campidoglio: "l'accampamento" con vista sull'Altare della Patria

