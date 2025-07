Il debito pubblico fa perdere il sorriso a Helsinki, declassata da Fitch, e non è detto che in futuro non sarà così anche per Berlino. Ieri il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis ha escluso, anche se non categoricamente, una procedura d'infrazione contro la Germania, che si avvarrà della deroga prevista dal Patto di stabilità in virtù del significativo incremento della spesa per la difesa. Dombrovskis, intervistato dal Financial Times, ha precisato che una valutazione definitiva su Berlino sarà effettuata la prossima primavera quando si avranno i dati 2025 del deficit tedesco. Intanto la Finlandia, da diversi anni in cima alle classifiche come paese più felice al mondo, si trova un nuovo nemico in casa chiamato debito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Debito, ora le agenzie mettono nel mirino i frugali