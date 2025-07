De Winter Inter può essere lui il sostituto di Pavard | trattativa in corso svelata l’idea

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietĂ del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Il mercato dell’ Inter è pronto a vivere giorni cruciali. Dopo le cessioni di Buchanan al Villarreal e Stankovic al Club Bruges, la dirigenza nerazzurra si concentra sugli ultimi due colpi: Ademola Lookman, per l’attacco, e Giovanni Leoni, giovane difensore della Sampdoria. Tuttavia, negli uffici di viale della Liberazione c’è un altro nome che resta sotto osservazione: quello di Koni De Winter, difensore del Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il belga classe 2002 può rappresentare una soluzione concreta nel caso in cui Benjamin Pavard dovesse salutare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, può essere lui il sostituto di Pavard: trattativa in corso, svelata l’idea

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

GdS - Non bastano i 30 mln che l'#Inter ha stanziato per #Leoni, il #Parma tiene alta l'asticella ne chiede 40, considerata una valutazione eccessiva dai nerazzurri, convinti che la situazione possa cambiare col tempo. L'alternativa è #DeWinter, per cui servo

