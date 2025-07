De Winter Inter a Genoa dato per certo il suo addio! La situazione intorno al difensore belga

De Winter Inter, a Genoa dato per certo il suo addio! Il ecolo XIX fa il punto: l’Inter sul belga, ma il club non cerca sostituti. Il Genoa si avvicina alle ultime settimane di mercato con una rosa giĂ praticamente definita, ma con due nomi che restano al centro dell’attenzione: Koni De Winter e Morten Frendrup. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il difensore belga sarebbe ormai vicinissimo all’addio, con l’ Inter e alcuni club di Premier League pronti a farsi avanti in maniera concreta. « L’addio di De Winter è dato per scontato – si legge – c’è l’Inter e qualche club di Premier, ma il belga non sarĂ sostituito ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, a Genoa dato per certo il suo addio! La situazione intorno al difensore belga

