De Vrij Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Il mercato dell’ Inter entra nella sua fase calda, con i dirigenti pronti a rilanciare per Ademola Lookman, obiettivo numero uno per l’attacco. Ma nel frattempo, si lavora anche sul reparto arretrato. Come riferito da Tuttosport, il nome che scalda l’ambiente nerazzurro è quello di Giovanni Leoni, giovane centrale del Parma seguito con attenzione da mezza Serie A. L’Inter, però, può contare su un vantaggio importante: in panchina c’è Cristian Chivu, l’allenatore che per primo ha dato fiducia al classe 2006, schierandolo titolare in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

De Vrij Inter, nuova indicazione dopo il ritiro: si va verso questa decisione, Chivu decisivo