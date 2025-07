De Minaur salva 3 match point e vince a Washington Poi consola un distrutto Davidovich

È Alex De Minaur il campione del torneo Atp 500 di Washington. Il tennista australiano ha sconfitto in finale Alejandro Davidovich Fokina con il risultato di 5-7 6-1 7-6. Annullando tre Championship point, De Minar conquista il titolo numero 10 in carriera e alla fine del match consola lo spagnolo, ancora a secco di trofei in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Minaur salva 3 match point e vince a Washington. Poi consola un distrutto Davidovich

In questa notizia si parla di: minaur - match - point - washington

LIVE Nardi-De Minaur, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:33 Osaka completa la rimonta eliminando dal torneo capitolino la ceca Bouzkova.

Il brutto e il bello dello sport. Davidovich Fokina, ovvero il tennista che penso abbia vinto e perso più partite pazze nella sua carriera, si arrende nella finale di Washington al “diavoletto” de Minaur. Tre match point non sfruttati e morale a terra. Ci pensa Alex a c Vai su X

Alex De Minaur salva tre match point con Davidovich Fokina e trionfa a Washington: rivivi gli highlights - Tennis video; De Minaur salva tre match point e trionfa a Washington; Clamorosa finale a Washington: Davidovich Fokina cede a De Minaur dopo tre match point.

De Minaur vince il torneo di Washington, Fokina beffato per 16 millimetri - Video - Per Davidovich Fokina un epilogo da incubo, soprattutto se si pensa all'ultimo match point in particolare: viene cancellato da De Minaur grazie ad un recupero che rimane in campo per 16 millimetri, ... Si legge su msn.com

De Minaur, gesto da campione a Washington: consola Davidovich dopo la sconfitta in finale - Il tennista australiano ha festeggiato il decimo titolo Atp della sua carriera dopo aver annullato tre match point allo spagnolo ... Scrive msn.com