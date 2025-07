De Luca | Fino al 2027 in Regione si faranno cose avviate da noi

Tempo di lettura: 2 minuti “ E’ una vergogna che al Teatro San Carlo, dopo quattro mesi dal termine della responsabilitĂ di Lissner, non ci sia ancora il soprintendente. Mi permetto di sollecitare pubblicamente la immediata convocazione del Consiglio di amministrazione per la tutela del Teatro San Carlo e per la dignitĂ di tutti quanti noi”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa su CittĂ della Scienza. De Luca fa riferimento alla mancanza di un sovrintendente al San Carlo da 4 mesi, in un teatro per ora governato dal direttore artistico Ilias Tzempetonidis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Fino al 2027 in Regione si faranno cose avviate da noi”

In questa notizia si parla di: luca - regione - faranno - cose

Luca Zaia ministro se la presidenza della Regione Veneto va a Fratelli d'Italia: «Non sono ricambiabile, non c'è bisogno di fare uno scambio di favori». L'ipotesi - VENEZIA - «Io non sono "ricambiabile", quindi non c'è bisogno di fare uno scambio di favori». Questa la risposta del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia.

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita» - «Siamo impegnati in queste settimane e nei prossimi mesi a fare in modo che tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni nella nostra sanità non sia buttato a mare.

Piantedosi critica De Luca: “Serve discontinuità nella guida della Regione” - Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interviene con parole misurate ma nette sul futuro della Regione Campania, ponendo l’accento su quella che definisce una discrepanza tra “narrazione” e “realtà concreta”.

Le dichiarazioni di De Luca dopo la respinta alla Camera dei deputati di tre emendamenti proposti da Pd, M5s e Avs Vai su Facebook

Presentato il Centro Servizi per i Comuni e l'appCoe. De Luca: raggiungere i target del Fsc. Morra: i Comuni faranno la loro parte; De Luca sul ddl Lega per il terzo mandato: “Lascio la politica-politicante ad altri”; Napoli | Porta Est – De Luca presenta “Il Faro”, la nuova sede della regione Campania.

De Luca: 'Diamo la Campania a chi non ha fatto nulla in 10 anni' - "Io voglio solo lavorare come faccio da una vita senza pensare alle bandiere di partito, combattendo a viso aperto. Secondo ansa.it

Regione, stoccata di De Luca a Fico: “Stupidaggini sull’inceneritore...” - Il presidente ripesca la frase su Acerra dell’esponente 5 Stelle, in pole position per le elezioni. Segnala napoli.repubblica.it