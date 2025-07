dazn apre ai canali in chiaro con warner bros discovery

DAZN amplia la collaborazione con Warner Bros. Discovery: novitĂ per la stagione 20252026. In un contesto di crescente evoluzione nel settore dell’intrattenimento digitale, DAZN e Warner Bros. Discovery hanno siglato un nuovo accordo che introduce importanti innovazioni nella distribuzione dei contenuti. La partnership, rafforzata da un contratto pluriennale valido per l’Italia, prevede l’integrazione di canali in chiaro della casa di produzione nel catalogo del servizio streaming, offrendo agli abbonati una gamma piĂą ampia di opzioni televisive in diretta. origine e obiettivi dell’accordo tra DAZN e Warner Bros. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

